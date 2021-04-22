Выезд на шашлыки для россиян в этом году обойдется на четверть дороже

Аналитики подсчитали стоимость набора для приготовления шашлыка и пришли к выводу, что за год он подорожал на 25%. Об этом свидетельствует исследование ресурса «Чек Индекс» – проекта крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Эксперты сравнили средние чеки на покупку шампуров, мангала, древесного угля, розжига и маринованного мяса с 1 по 15 апреля этого и прошлого года, передает РИА «Новости». По данным аналитиков, стоимость такого набора составила 1958 рублей, что оказалось на 25% выше прошлогоднего показателя за тот же период (1561 рубль).

«Таким образом, можно говорить о восстановлении потребительского спроса в данном сегменте к привычным показателям», – пришли к выводу авторы исследования.

Больше остального в этой категории товаров подорожали мангалы – на 48%, до 977 рублей, а также розжиг (на 43%, до 195 рублей) и готовый мясной набор для шашлыка (на 15%, до 304 рублей). За год снизилась стоимость только древесного угля – на 11%, до 228 рублей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 21.04.21

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