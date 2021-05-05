Стать звездой тик-тока с помощью лопаты. Рецепт губернатора Куйвашева

Накануне в СМИ и соцсетях появились сообщения о внезапном приступе трудолюбия у свердловского губернатора Евгения Куйвашева. В свой законный нерабочий день, который ему и другим россиянам подарил президент России Владимир Путин, Евгений Куйвашев, видимо, решил не отдыхать – а пойти куда-то в сторону своей резиденции на улице Горького, но потом, очевидно, вспомнил, что сегодня выходной – и стал прибирать клумбу в сотне метров от собственного офиса.

На счастье и по чистой случайности рядом проходили сразу несколько корреспондентов местных изданий (вот это журналистская удача!), которые засняли трудолюбивого губернатора, компанию которому, кстати, составил не менее трудолюбивый глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Так что мини-субботник свердловских чиновников тут же попал на интернет-страницы. Даже в тик-ток.

Рядом гуляли не только журналисты, но и просто любознательные горожане, которые тоже запечатлели Куйвашева и Орлова и отправили фото в «предложку» практически во все более-менее значимые екатеринбургские паблики в соцсетях. И порадовались, что чиновники решили добровольно потрудиться – да еще вот так вот запросто, без охранников и камер.

Отрадно, что уральская политэлита так бережет традицию работать руками. Сразу вспомнился кандидат в мэры Екатеринбурга Яков Силин, еще один свой в доску парень, который мог запросто в одиночку поменять колесо у машины прямо посреди дороги в разгар избирательной кампании.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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