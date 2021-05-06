ДИП объяснил, почему после Куйвашева клумбу дорабатывали гастарбайтеры (ФОТО)

В департаменте информполитики объяснили, почему после Евгения Куйвашева работать на клумбе отправили сотрудников по благоустройству. В ДИПе сообщили, что люди в зеленых жилетах с лопатами не пересаживали цветы после главы региона, у них была другая задача. Они делали разметку для цветов.

Напомним, 4 мая губернатор в сопровождении других чиновников устроил субботник на пересечении улиц Первомайской и Толмачёва и посадил цветы. Представители органов власти на субботники выходят ежегодно, но эта история примечательна другим: она попала в соцсети и некоторые СМИ якобы после того, как Куйвашева заметил случайный прохожий и снял на видео, официально прессу не звали. По совпадению, другой случайный прохожий заметил, что после губернатора на этой клумбе работали коммунальщики. «Новый День» ранее публиковал фото этих людей, работающих лопатами.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 06.05.21

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