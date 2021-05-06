Жители Екатеринбурга случайно заметили, как «куйвашевскую» клумбу переделывают гастарбайтеры (ФОТО)

В центре Екатеринбурга, на пересечении улиц Первомайской и Толмачёва, снова пересаживают цветы. Местные жители заметили гастарбайтеров в зеленых жилетах, которые ковырялись в земле на том самом пятачке, где пару дней назад делал клумбу губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Переделка прошла без камер, прессу о мероприятии не предупреждали, фото сделал горожанин, проезжавший мимо в автомобиле. «Наверное, переделывают», – заметил он.

Добавим, 4 мая в СМИ и соцсетях появились сообщения о внезапном приступе трудолюбия у свердловского губернатора Евгения Куйвашева. В нерабочий день он вышел на субботник в центр города. Видео с посадки цветов сняла «случайная прохожая», которая и поделилась роликом в соцсетях. Отдельно подчеркивалось, что чиновники решили добровольно потрудиться – да еще вот так вот запросто, без охранников и камер.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 06.05.21

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