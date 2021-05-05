На ВИЗе открыли пляжный сезон: екатеринбуржцы ловят теплые дни (ФОТО)

Жители Екатеринбурга спешат воспользоваться по-настоящему летней погодой и хоть немного загореть. Как передает корреспондент РИА «Новый День», десятки людей расположились на берегу Верх-Исетского пруда – прямо в черте города. В Екатеринбурге сегодня 25-26 градусов тепла. Впрочем, уже завтра, по прогнозам синоптиков, пройдут дожди, и температура опустится до +12.

Добавим, что в Екатеринбурге начали запускать фонтаны. Одним из первых заработал фонтан у памятника Попову, затем у «Пассажа» – там уже плещутся дети.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 05.05.21

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