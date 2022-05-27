В мае жители Свердловской области чаще других гуглили плохую погоду

Май в этом году не слишком радовал Урал теплыми и солнечными днями. Это сказалось на поисковых запросах. По данным Google Trends, жители Свердловской области за последние 30 дней чаще других россиян гуглили сообщения о плохой погоде. Также этот запрос был популярным в Санкт-Петербурге, Татарстане, Краснодарском крае и Московской области. Примечательно, что за последние пять лет запрос «плохая погода» был популярнее в этих же регионах, правда, на пятом месте оказалась Москва, а не Московская область.

Добавим, май-2021 был очень теплым, 24 мая был поставлен рекорд – 34,7 °C, а пляжный сезон в Екатеринбурге открыли аж в начале месяца. Вероятно, 2021-й разбаловал уральцев, от нынешнего ждали повторения, но этого не случилось. Месяц начался с теплой погоды, затем она испортилась, синоптики регулярно выдают предупреждения о грозах и сильном ветре. Но ближайший уикенд обещает быть теплым. Сегодня ожидается 18-20 градусов, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 6 м/с, завтра потеплеет еще на два градуса, ветер сменит направление на юго-западное и ослабеет до 3 м/с, в воскресенье прогнозируется 21-23 °C.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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