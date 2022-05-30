Екатеринбургу обещают потепление

В Екатеринбурге опять непогода – дует сильный ветер, льет дождь. МЧС накануне предупреждало о порывах ветра до 18 м/с и осадках, причем такое предупреждение выдается уже несколько дней подряд. ФГБУ «Уральское УГМС» обещает, что завтра погода будет лучше – ожидается до +21…+23 °C, облачно, но преимущественно без осадков. Ветер стихнет до 3-8 м/с. В среду потеплеет до 23-25 градусов, ожидается также облачно и без осадков.

Май в этом году оказался не слишком теплым, особенно по сравнению с прошлым годом, когда ставились температурные рекорды. Как ранее писал «Новый День», Свердловская область стала лидером по числу запросов в Google о плохой погоде.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»