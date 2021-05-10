В Свердловской области горят леса в трех муниципалитетах

Дым, который достиг Екатеринбурга, пришел в город от лесных пожаров в Курганской области. Об этом сообщил департамент информполитики Свердловской области.

В настоящее время в области тушат семь локализованных лесных пожаров, в том числе в Сысертском, Сухоложском и Билимбаевском лесничествах. Работают около 500 человек – специалисты парашютно-десантной пожарной службы и наземной службы Уральской авиабазы, МЧС и привлеченные силы. Лесной пожар под Камышловым, борьба с которым шла несколько суток, ликвидирован.

За вчерашний день в области было обнаружено 16 возгораний на территории лесов, 15 из которых были оперативно ликвидированы. Семь локализованных пожаров являются переходящими – это значит, что с ними невозможно было справиться в течение одних суток. Новых возгораний сегодня не зафиксировано. Сегодня самолеты вылетят для проведения авиамониторинга на протяженные маршруты, которые пролегают через Алапаевский, Тавдинский, Тугулымский районы. Напомним, леса соседней Тюменской области охвачены огнем.

Сообщить об очагах лесных пожаров можно из любой точки Свердловской области по телефону 8-800-100-94-00. Звонок поступает в диспетчерский пункт Уральской авиабазы.

Как уже писал «Новый День», сегодня утром жители Екатеринбурга и области жаловались на запах гари.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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