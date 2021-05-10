В МЧС из-за смога екатеринбуржцам посоветовали закрыть окна и пить больше воды

Специалисты областного ГУ МЧС и Роспотребнадзора следят за состоянием атмосферного воздуха в Екатеринбурге.

Как сообщает пресс-служба Главка МЧС, специалисты провели замеры концентрации вредных веществ во всех районах города, превышение ПДК не зафиксировано. В связи со смогом Главное управление МЧС России по Свердловской области рекомендует:

– окна квартиры или офиса держать закрытыми в ночные и утренние часы (утром особенно велика концентрация вредных веществ в воздухе);

– открытые окна или форточки обязательно завешивать мокрой марлей или любым другим тонким полотном;

– употреблять больше жидкости, фруктов и овощей,

– максимально ограничить курение,

– избегать употребления спиртных напитков,

– отказаться от длительных прогулок, ограничить физические нагрузки,

– чаще проводить влажную уборку, всеми мерами увлажнять воздух (бытовые увлажнители, очистители воздуха).

– при сильном недомогании, бессоннице, возникновении кашля во время смога необходимо обращаться к врачу.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня утром жители Екатеринбурга и области жаловались на запах гари. Позже ДИП сообщил, что дым, который достиг Екатеринбурга, пришел в город от лесных пожаров в Курганской области. В настоящее время в области тушат семь локализованных лесных пожаров, в том числе в Сысертском, Сухоложском и Билимбаевском лесничествах.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 10.05.21

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