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Четверг, 13 мая 2021, 10:22 мск

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Руководитель института законодательства не стал пояснять, как будут работать поправки об иноагентах на выборах

Директор Уральского регионального института законодательства Николай Воронин не стал разъяснять журналистам, как будут работать в Свердловской области внесенные в Избирательный кодекс и несколько региональных законов поправки, касающиеся участия в выборах иностранных агентов и связанных с ними лиц.

«Я юрист, я не пересказываю законы простыми словами, чтобы потом их пересказывали в СМИ. Мы ничего от себя не добавили, мы лишь привели областное законодательство в соответствие с избирательным, как обязаны были это сделать. Там все четко расписано – что, когда, куда и в какие сроки предоставляется», – заявил «Новому Дню» Воронин.

Как уже сообщал «Новый День», согласно законопроекту, «кандидат, афиллированный с выполняющим функции иностранного агента лицом» – гражданин, который входит или входил в органы управления или являлся членом НКО-иноагента, СМИ-иноагента, или незарегистрированного общественного объединения-иноагента, или, занимаясь политической деятельностью, получал от них финансирование. Если кандидат попадает хотя бы под одно из этих определений, он будет обязан указывать эту информацию: 1) в документах, поданных в избирком; 2) в подписных листах, если ему по закону необходимо собирать подписи; 3) во всех своих агитационных материалах (причем информация должна быть ясно видимой или различаемой на слух и занимать не менее 15% от площади (объема) агитационного материала; 4) если кандидат пройдет все стадии регистрации – в избирательном бюллетене. СМИ, информирующие своих читателей и зрителей об участниках выборов, тоже должны указывать эту информацию.

Вероятно, законопроект будет принят уже на ближайшем заседании заксо – 18 мая, и вступит в силу через 10 дней после официального опубликования, то есть в конце месяца.

Напомним, сам Николай Воронин с 1996 года был депутатом Свердловской областной думы, с 2002 по 2010 год – ее председателем. С 2012 года руководит Уральским институтом регионального законодательства, основным направлением деятельности которого является разработка проектов законов Свердловской области.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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