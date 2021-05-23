Спасатели прекратили поиски туриста из Екатеринбурга, пропавшего в горах Абхазии

Прекращены происки туриста из Екатеринбурга Владимира Ульянова, которого тургруппа оставила одного в горах Абхазии. «Поисково-спасательная операция в верховьях реки Гумиста завершена. Спасатели МЧС Абхазии вместе с инструктором Анной Гилёвой достигли места предполагаемого нахождения туриста Владимира Ульянова на перевале Химса, а затем отработали обратный маршрут из высокогорной зоны к побережью. Однако поиски, которые велись с 12 мая, не дали никаких результатов», – сообщает МЧС Абхазии.

64-летний Владимир Ульянов отправился в верховье реки Гумиста в составе туристической группы под руководством Анны Голевой – с другими участниками из Екатеринбурга, Челябинска и Нижнего Тагила. 12 мая группа сообщила в МЧС Абхазии, что им нужна помощь: большинство туристов спускались с гор сами, но один человек сделать этого не смог. Туристы оставили пенсионера одного в горах и ушли. Облет территории, где он должен был быть, на вертолете МЧС не дал результатов. Тогда в горы отправился поисково-спасательный отряд.

Фото МЧС Абхазии

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 22.05.21

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