Искать уральского туриста, пропавшего в горах Абхазии, будут охотники и вертолет

Спасатели Абхазии сообщают, что продолжат поиски Владимира Ульянова, потерявшегося в горах еще 12 мая. Но наземную группировку отправлять больше не будут. О мужчине оповестили охотников, которые часто бывают в том районе, где пропал уралец. Кроме того, МЧС будет проводить облет местности на вертолете.

«После завершения наземной части поисково-спасательной операции в верховьях реки Гумиста МЧС Абхазии продолжает осматривать территорию в районе поиска. При появлении благоприятных погодных условий производится облет района на вертолете МЧС Абхазии. О поисках Владимира Ульянова также оповещены местные охотники, часто бывающие в данном районе», – сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

64-летний Владимир Ульянов отправился в верховье реки Гумиста в составе туристической группы из Свердловской области под руководством инструктора нижнетагильского турклуба «Азимут» Анны Гилевой. 12 мая группа сообщила в МЧС Абхазии, что им нужна помощь: большинство туристов спускались с гор сами, но один человек сделать этого не смог. Туристы оставили пенсионера одного в горах и ушли. Облет территории, где он должен был находиться, на вертолете МЧС не дал результатов – в предполагаемом месте Владимира Ульянова не оказалось. Тогда в горы отправился поисково-спасательный отряд вместе с Анной Гилевой. Но и наземные поиски ничего не дали.

История уже получила широкий отклик в соцсетях. Опытные туристы пишут, что со стороны группы было ошибкой оставлять мужчину одного в горах.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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