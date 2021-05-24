В Североуральске довыборы выиграли взрывник-единоросс и хозяйка кафе с судимостью

В Североуральске в минувшие выходные прошли дополнительные выборы двух депутатов в местную думу. Впервые на территории региона жители голосовали в течение двух дней – из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Как сообщает избирком Свердловской области, довыборы проводились по пятимандатному избирательному округу №2, который насчитывает 8 519 избирателей. В первый день голосования, 22 мая, явка составила 5,51%, в том числе 1,93% (164 жителя) проголосовали на дому. По итогам двух дней явка составила 17,13%, или 1460 жителей.

Подсчетом голосов занимались пять участковых комиссий и Североуральская ТИК. Самый высокий результат показал кандидат от «Единой России» Иван Бондаренко, который работает взрывником на шахте «Ново-Кальинская».

Второе место заняла индивидуальный предприниматель Ольга Коптяева, она участвовала в выборах как самовыдвиженец и смогла обогнать на 24 голоса второго кандидата от ЕР Анну Панкевич (работает директором муниципальной газеты «Наше слово»). Коптяева – хозяйка кафе в Североуральске, по данным избиркома, имеет погашенную судимость за служебный подлог. Во время избирательной кампании она активно соперничала с кандидатами «Единой России».

Иван Бондаренко и Ольга Коптяева в итоге получили мандаты в городской думе Североуральске, депутатский созыв действует до сентября 2022 года.

Североуральск, Валентина Ярославцева

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