В Свердловской области впервые пройдут многодневные выборы

В ближайшие выходные в Североуральске пройдут дополнительные выборы в местную думу. Избирателям предстоит выбрать двух депутатов по пятимандатному избирательному округу №2. Причем голосование будет длиться два дня – 22 и 23 мая. В субботу первую половину дня (с 8 до 14 часов) горожане смогут проголосовать на дому, с 14 до 20 часов – на избирательных участках. В воскресенье день голосования будет организован как обычно. Добавим, что на довыборах в Североуральске по округу работает всего пять участковых комиссий.

Как сообщал «Новый День», в ЦИК обсуждается возможность проведения трехдневного голосования на выборах в Госдуму. Решение будет принято после указа президента о старте избирательной кампании (в период с 31 мая по 20 июня). Оппозиционные партии и движение независимых наблюдателей «Голос» выступают против многодневных выборов.

Отметим, что в Свердловской области до этого проводилось только досрочное голосование к основному дню выборов. Официальных решений о продлении волеизъявления граждан на два дня до кампании в Североуральске не было.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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