Газета «Вечерний Екатеринбург» увеличит тираж и станет регулярной

Сегодня вышел в свет новый номер газеты «Вечерний Екатеринбург». Это уже второй выпуск печатного издания в 2021 году, предыдущий был 23 апреля. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации города, «Вечёрка» теперь будет выходить раз в месяц, при этом планируется постепенно увеличить тираж. Так, в апреле было отпечатано 300 тысяч экземпляров газеты, в мае – 330 тысяч экземпляров, а в будущем предполагается 350 тысяч экземпляров. «Вечерний Екатеринбург» распространяется бесплатно по почтовым ящикам жилых домов, в первую очередь газету получают пенсионеры.

Центральными темами в новом номере стали общегородской субботник, голосование жителей за проекты благоустройства, развитие парков и зеленых зон, ответы губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на вопросы екатеринбуржцев. Также одна полоса газеты посвящена Шигирскому идолу, который хранится в музее истории и археологии Урала. Древний уральский артефакт недавно стал звездой крупных международных изданий, в частности, о нем написала New York Times.

«Вечерний Екатеринбург» (в советское время «Вечерний Свердловск») – это старейшая общественно-политическая газета в городе, она издавалась с 31 декабря 1957 года. Издание было ежедневным, номера выходили пять раз в неделю – со вторника по субботу. Однако в 2019 году газета лишилась муниципального финансирования, редакция была распущена. Тогдашний главред «Вечёрки» Лев Кощеев объяснял, что газета жила в основном за счет выигранных тендеров на публикацию нормативных актов администрации Екатеринбурга. После того как этого источника доходов не стало, выпуск печатной версии газеты прекратился, остался только «спящий» сайт издания. В конце 2019 года права на бренд «Вечерний Екатеринбург» перешли к мэрии, учредителем издания стал МАУ «Город». В апреле 2020 года возобновился выпуск печатной версии газеты, первый номер возрожденной «Вечёрки» был посвящен пандемии коронавируса, второй – голосованию по поправкам в Конституцию России. Газета выходила нерегулярно, однако с 2021 года выпуски «Вечернего Екатеринбурга» будут выходить раз в месяц, сообщили в мэрии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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