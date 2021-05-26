В списке людей, которые будут выбирать символ Екатеринбурга для новой банкноты, не оказалось ни одного екатеринбуржца

Сформированы экспертные группы, которые займутся выбором изображений для новых банкнот. Первая займется символами Екатеринбурга и Уральского федерального округа для купюры в 5000 рублей. Примечательно, что среди тех, кто будет выбирать знаковый объект в Екатеринбурге, не оказалось ни одного екатеринбуржца.

В экспертную группу попали в основном москвичи: председатель правления НП «Союз бонистов» Александр Баранов, директор выставочного комплекса АО «Гознак» Наталья Ипатова, писатель Наталия Зазулина, руководитель Школы дизайна НИУ ВШЭ Арсений Мещеряков, специалист по банкнотам Владимир Таранков, академик Российской академии художеств и завкафедрой МГУ Андрей Хазин, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, эксперт-нумизмат Игорь Ширяков.

Урал в целом представлен в проекте только двумя личностями: это краевед и координатор челябинской группы «АрхиСтраж» Юрий Латышев и писатель и тележурналист Анатолий Омельчук, который работал в Нижневартовске, Салехарде, Тюмени и является почетным гражданином Тюменской области. Места для писателя, краеведа, историка, нумизмата или какого-то другого специалиста из Екатеринбурга в списке не нашлось.

Для сравнения, вторая группа будет выбирать объекты Нижнего Новгорода и Приволжского федерального округа для банкноты номиналом 1000 рублей. В списке из 10 экспертов шестеро представляют Нижний Новгород – среди них есть директора музеев, писатель, бонист, историки.

Добавим, новые банкноты будут вводиться в обращение поэтапно до 2025 года. Пятитысячная купюра должна появиться в 2023 году: на одной ее стороне будет находиться символ Екатеринбурга, на обороте – достопримечательность УрФО. В 2022 году россияне смогут увидеть новые сторублевки, на которых сохранится изображение Москвы. Затем будут модернизированы тысячные купюры (на лицевой стороне появится Нижний Новгород), банкноты в 500 рублей (Пятигорск), а в 2025 году заменят купюры в 10 и 50 рублей, на которых будут Новосибирск и Санкт-Петербург соответственно.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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