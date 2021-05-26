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Среда, 26 мая 2021, 11:34 мск

Новости Екатеринбург

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Центробанк найдёт экспертов из Екатеринбурга для выбора символа города на новую купюру

Список экспертов, которые выберут символ Екатеринбурга для выпуска новой купюры, будет расширен. И в нем появится специалист из Екатеринбурга – поиск такого человека уже идет.

«В настоящий момент еще ведутся переговоры с рядом экспертов, в том числе и из Екатеринбурга, об участии в работе по подбору символов для новых банкнот.

Кроме того, мы открыты к широкому диалогу. Если нам поступят предложения от специалистов, с обоснованиями и учетом озвученных нами критериев, мы их обязательно рассмотрим», – прокомментировали в Банке России.

Как сообщал «Новый День», ЦБ РФ опубликовал списки тех, кто будет отбирать знаковые объекты в Екатеринбурге и в Нижнем Новгороде. Для столицы Свердловской области перечень оказался таким: восемь москвичей, челябинец и представитель «тюменской матрешки». Тогда как во втором списке – 4 москвича и шесть представителей Нижнего Новгорода.

Екатеринбург должен появиться на купюре в 5000 рублей, на второй стороне банкноты будет изображена достопримечательность УрФО. Деньги выпустят к 2023 году.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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