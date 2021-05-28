В экспертную группу по выбору символа Екатеринбурга для новой банкноты включили екатеринбуржцев

В экспертную группу, которая займется выбором символа Екатеринбурга для новой пятитысячной купюры, вошли четыре специалиста из Екатеринбурга.

1. Блинов Владимир Александрович – член Союза писателей России, член Союза архитекторов России, заслуженный работник высшей школы России.

2. Вяткин Михаил Борисович – заслуженный архитектор Российской Федерации, почетный гражданин города Екатеринбурга.

3. Каменский Сергей Юрьевич – директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей истории Екатеринбурга».

4. Левин Александр Юрьевич – председатель Общественной палаты Свердловской области, председатель региональной общественной организации «Свердловский творческий союз журналистов».

Как сообщили в пресс-службе Банка России, первое заседание экспертных групп состоялось 25 мая, следующие пройдут в июне и июле, но окончательное решение примет совет директоров Банка России.

Напомним, первоначально в группе экспертов по выбору екатеринбургского символа оказались восемь москвичей, челябинец и тюменец, то есть ни одного жителя Екатеринбурга. Тогда как в аналогичной группе по выбору символа для банкноты с изображением Нижнего Новгорода были 4 москвича и шестеро нижегородцев. Уральцев возмутило такое положение вещей, ЦБ передумал и пообещал включить в группу местных.

Новая банкнота с изображением символа Екатеринбурга появится к 2023 году, на обратной ее стороне будет изображена достопримечательность УрФО. В 2022 году россияне смогут увидеть новые сторублевки, на которых сохранится изображение Москвы. Затем будут модернизированы тысячные купюры (на лицевой стороне появится Нижний Новгород), банкноты в 500 рублей (Пятигорск), а в 2025 году заменят купюры в 10 и 50 рублей, на которых будут Новосибирск и Санкт-Петербург соответственно.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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