В Центробанке раскрыли, какое изображение Екатеринбурга появится на пятитысячной купюре

Заместитель председателя Центрального банка РФ Михаил Алексеев рассказал, что, скорее всего, появится на пятитысячной купюре. Это будет Плотинка и Дом Севастьянова. На купюре в 1000 рублей изобразят, с большой долей вероятности, Нижегородский кремль и другие достопримечательности столицы Поволжья: собор Александра Невского, Главный ярмарочный дом и Чкаловскую лестницу. Именно эти символы предварительно набрали наибольшее количество оценок экспертных групп Центробанка, сообщают «Известия».

Напомним, новая пятитысячная купюра появится к 2023 году. Какое-то время деньги этого номинала продолжат выпускать и с изображением Хабаровска. В 2022 году россияне смогут увидеть новые сторублевки, на которых сохранится изображение Москвы. Затем будут модернизированы тысячные купюры (на лицевой стороне появится Нижний Новгород), банкноты в 500 рублей (Пятигорск), а в 2025 году заменят купюры в 10 и 50 рублей, на которых будут Новосибирск и Санкт-Петербург соответственно.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 02.07.21

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