Хабаровск останется на пятитысячной купюре, которую «бронировали» под Екатеринбург

Хабаровск остается на пятитысячной купюре, на которой с 2023 года должно было появиться изображение Екатеринбурга. Об этом председателя ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину попросил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Глава Центробанка пообещала, что деньги будут выпускаться с изображениями обоих городов.

«Хабаровск остаётся на пятитысячной купюре. Я встретился в Москве с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Удалось договориться, что минимум 10-15 лет банкноты с изображением видов нашего любимого города сохранятся в обращении. Их будут выпускать наравне с новыми купюрами в 5 тысяч с видами Екатеринбурга», – написал Дегтярев на своей странице в инстаграме.

Добавим, отбор символов Екатеринбурга уже идет. Первоначально в рабочую группу не попали жители города, но затем туда включили четырех екатеринбуржцев. На оборотной стороне новой банкноты будет изображена достопримечательность УрФО. Деньги выпустят к 2023 году. В 2022 году россияне смогут увидеть новые сторублевки, на которых сохранится изображение Москвы. Затем будут модернизированы тысячные купюры (на лицевой стороне появится Нижний Новгород), банкноты в 500 рублей (Пятигорск), а в 2025 году заменят купюры в 10 и 50 рублей, на которых будут Новосибирск и Санкт-Петербург соответственно.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 02.06.21

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