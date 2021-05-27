Глава Тавдинского ГО оставил должность

Глава Тавдинского городского округа Виктор Лачимов ушел с должности, сегодня это решение утвердили депутаты. Исполняющим обязанности стал его заместитель Валентин Миронов. Официальная причина отставки – по состоянию здоровья.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Лачимов уйдет с поста из-за коррупционных скандалов: якобы его отставки требовала прокуратура, посчитавшая, что ему принадлежит ООО «Тавда алко», также появлялась информация о покупке снегоходов и загородной недвижимости и что это якобы привлекло интерес следователей. Сам Виктор Лачимов назвал эту информацию слухами.

«Буду заниматься общественной работой, какой – пока не скажу. Да, писали, что прокуратура внесла представление... ООО «Тавда-алко» принадлежит моей семье, но алкоголем там уже не торгуют, ни копейки бюджетной компания не получила. Руководителем остается мой заместитель Валентин Миронов, бывший руководитель РУВД, он вышел на пенсию, но еще довольно молодой, я его привел. Я останусь в Тавде, никаких загородных домов я не строил, буду тут», – прокомментировал Лачимов.

Как сообщал «Новый День», экс-мэр Тавды в пандемию вопреки указу губернатора открыл торговый центр и хотел провести городскую ярмарку. «Понимаете, у нас в законодательстве четко не прописано понятие «торговый центр». У меня в округе 13 торговых комплексов, это здания на 100-200 квадратных метров, там размещаются несколько юридических лиц. Кто торгует продуктами, кто сантехникой, кто одеждой. Но по указу губернатора такие торговые точки должны быть закрыты. А там люди уже два месяца сидят без зарплаты. Это женщины, многие – матери-одиночки. Я готов взять на себя ответственность как глава муниципалитета и открыть магазины. Но не имею таких полномочий. Так что с этим решением мы поторопились, информацию уберем с сайта администрации. Пока предложение направили в региональный оперативный штаб», – рассказывал он «Новому Дню».

Виктор Лачимов был избран главой Тавдинского городского округа в 2010 году, с 2000 года был председателем думы Тавдинского городского округа, а депутатом стал в 1996 году.

Фото: «Областная газета»

Тавда, Светлана Загороднева

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