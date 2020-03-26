В Тавде отменили городскую ярмарку из-за указа по коронавирусу

В городе Тавде 28 марта должна была состояться большая ярмарка на центральной площади. Как сообщила газета «Тавдинская неделя», местные производители собирались продавать мясо, рыбу, сладости, мед, ягоды и фрукты, а также трикотаж.

Однако, как сообщил «Новому Дню» глава Тавдинского городского Виктор Лачимов, мероприятие отменено. «Противоречивая ситуация, сначала минсельхоз вроде настаивает на расширении рыночной и ярмарочной деятельности, но потом вышел указ губернатора, так что отменили, действуем в рамках указов, в сторону не отклоняемся», – сказал он.

Напомним, 18 марта губернатор Свердловской области издал указ, которым до 12 апреля запретил проведение массовых мероприятий с числом участников более 50 человек.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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