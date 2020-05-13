«Люди просто звереют, им не на что жить»: мэр Тавды объяснил, почему хотел открыть торговые центры раньше снятия ограничений

В Тавдинском округе отменено решение об открытии торговых комплексов с 13 мая. Мэр Виктор Лачимов пояснил «Новому Дню», что это было предложение местного оперативного штаба, но в области его не поддержали. На сегодняшний день в Тавде зарегистрировано 7 случаев коронавируса. Четыре человека, в том числе двое детей, находятся в инфекционном отделении ЦРБ, двое – на самоизоляции под наблюдением участкового терапевта, один человек выздоровел.

«Понимаете, у нас в законодательстве четко не прописано понятие «торговый центр». У меня в округе 13 торговых комплексов, это здания на 100-200 квадратных метров, там размещаются несколько юридических лиц. Кто торгует продуктами, кто сантехникой, кто одеждой. Но по указу губернатора такие торговые точки должны быть закрыты. А там люди уже два месяца сидят без зарплаты. Это женщины, многие – матери-одиночки. Я готов взять на себя ответственность как глава муниципалитета и открыть магазины. Но не имею таких полномочий. Так что с этим решением мы поторопились, информацию уберем с сайта администрации. Пока предложение направили в региональный оперативный штаб», – рассказал агентству Виктор Лачимов.

Тем не менее, мэр считает правильным открыть магазины уже сейчас. По его словам, ситуация с коронавирусом в муниципалитете не выглядит опасной. «В больнице в отдельных боксах сейчас находятся пациенты с положительным диагнозом Covid-19. Чувствуют себя хорошо, выглядят здоровыми. Нет температуры, кашля, других симптомов. Все случаи у нас завозные – в основном из Москвы. Все контактные лица отслежены, за ними установлено наблюдение. Контактные находятся дома, за ними смотрят. У нас нет ни браслетов, ни телефонов, чтобы контролировать режим самоизоляции. Все понимают последствия».

Виктор Лачимов также сообщил, что не было вспышки инфекции и в селе Крутое после возвращения вахтовика из Москвы. Молодой парень нарушил 14-дневный карантин, встречался с друзьями и даже успел съездить в Туринск – об этой истории с возмущением писал губернатор Евгений Куйвашев в Instagram. По данным мэра, все контактировавшие с молодым человеком не заразились, их анализы дали отрицательный результат.

«Мы уже натренировались, работа с контактными лицами четко отработана. Все случаи коронавируса завозные, а 40 тысяч жителей округа страдают. В Тавде 6 тысяч рабочих мест – это малый и средний бизнес. Общепит, бытовые услуги, торговля почти вся стоит. Люди уже устали, уже озверели. Они не боятся никаких штрафов, тем более, штрафов особо и нет. У нас и так все сократили по оптимизации. Вот сегодня нужно открывать дежурную группу в детском саду. По новым правилам детей должен принимать медик, а врачей не хватает», – эмоционально высказался собеседник агентства.

Мэр отмечает, что пока предприятия смогли выплатить зарплату сотрудникам за май. Но дальше нужно снимать ограничения. Уровень безработицы в Тавде за последние два месяца вырос, но не критически – до карантина на учете в службе занятости стояло 400 человек, сейчас около тысячи.

«Надо просто научиться жить в новых условиях – не самоизоляции, а самосохранения. Носить маски и перчатки, мыть руки и соблюдать все остальные санитарные требования. Я не боюсь брать на себя ответственность за такие решения. Но у главы нет таких полномочий, с него только спрашивают», – заявил Виктор Лачимов.

Тавда, Валентина Ярославцева

Тавда. Другие новости 13.05.20

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