Вакцинированные от коронавируса уральцы не могут получить сертификаты

Прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса столкнулись с проблемой – на «Госуслугах» невозможно получить подтверждение. Проблема особо актуальна в период отпусков – сертификат дает возможность вылететь в некоторые страны без ПЦР-тестов.

Жительница Екатеринбурга Светлана рассказала «Новому Дню», как она сейчас, в конце мая, добивалась получения сертификата о прививке, которую поставила еще в феврале. «Я привилась в феврале в поликлинике, вместе с мужем, в одном кабинете, с разницей в минуту. Ему сертификат пришел, а мне нет. Я какое-то время не обращала внимания, а теперь собралась в отпуск на Кипр. И если есть сертификат, то не надо делать ПЦР-тест. А это, на минуточку, 2500 рублей. Плюс 400 рублей за парковку в Кольцово, чтобы сдать тест, а потом еще надо забрать результат. Но у меня сертификата не оказалось. Когда я об этом рассказала турагенту, она мне ответила, что у нее очень много таких обращений. Какой-то мужчина уже третий месяц борется за сертификат. И у других туроператоров есть такие же обращения, проблема массовая», – поделилась горожанка.

По словам Светланы, первым делом она написала в техподдержку на «Госуслугах», ушло 4 письма – в ответ пришло сообщение «Обращение принято». Тогда женщина в поисках какой-то более внятной информации позвонила на горячую линию Минздрава: там сказали, что проблема не у них, а на «Госуслугах». «Потом мне дали совет сходить в поликлинику, там я добилась встречи со старшей медсестрой. Она мне показала стопку бумаг и сказала: «В день по 300 человек бывает, ну забыли мы!", пожурила меня, что я обратилась только сейчас, внесла меня в базу и на следующий день я получила сертификат», – добавила екатеринбурженка.

Аналогичная история произошла в другой семье. «Жена вторую прививку поставила 13 мая, ставили в «Новой больнице». По идее – где-то через сутки должен на «Госуслугах» появляться QR-код на сертификат. Сегодня 28 мая – его так и нет», – рассказал екатеринбуржец Александр.

Как выяснилось, проблемы возникают не только с сертификатами. Житель города Алексей получил первый компонент вакцины в торговом центре неделю назад, 23 мая. До сих пор он ждет, когда ему станет доступен дневник самонаблюдения. «Я ждал в тот же день – ну а вдруг у меня бы температура повысилась сильно? Знающие люди подсказали, что так быстро не бывает, надо дня три подождать. Но дневника нет до сих пор. Я задал вопрос на «Госуслугах», и мне ответили весьма конкретно: «Данное затруднение связано с техническими неполадками на стороне Минздрава», – поделился мужчина.

По данным минздрава Свердловской области, на 27 мая против новой коронавирусной инфекции вакцинировано первым компонентом 462 612 человек, вторым – 380 913. региональные власти уверяют, что очереди нет. Кроме поликлиник, в Екатеринбурге и в некоторых городах области привиться можно также в торговых центрах. Несколько дней подряд заболеваемость коронавирусом в регионе фиксировалась ниже ста случаев в день, но смертность остается высокой, за последние сутки скончались 13 человек.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 28.05.21

В Екатеринбурге создали муниципальную службу эвакуации. / Четыре дома и четыре бани сгорели сегодня в Свердловской области. / Биеннале современного искусства проведут в бывшем кинотеатре «Салют». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»