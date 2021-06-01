В Екатеринбурге девушку на самокате наказали за езду без прав (ФОТО)

В Екатеринбурге девушка на электросамокате врезалась в такси. Сотрудники ГИБДД составили протокол в отношении самокатчицы – за управление этим транспортным средством без прав.

Авария произошла еще 30 мая, около полуночи. Водитель «Лады Весты» выезжал со двора дома №35 на Московской, 20-летняя девушка на самокате ехала по тротуару и не спешилась, когда пересекала дорогу. С места ДТП ее увезли на скорой, диагностировали ушибы и отпустили домой. Сотрудники ГИБДД установили, что самокат, на котором она ехала, имеет электродвигатель номинальной максимальной мощностью более 0,35 кВт, а значит, является транспортным средством. Нужны права категории М. Со слов девушки, электросамокат она купила два года назад, в момент ДТП ее скорость была 15 км/ч, а о том, что нужны права, она не знала. Теперь ей грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, также составлен протокол за езду по тротуару, это еще 2000 рублей.

В ГИБДД добавили также, что наказывают и других самокатчиков – за последние три дня 15 человек получили протоколы за то, что выехали на дорогу.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 01.06.21

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