В ГИБДД рассказали, как законно ездить на электросамокате

Электросамокаты появились на улицах Екатеринбурга недавно, однако уже спровоцировали множество аварий. За управление самокатом без прав могут даже оштрафовать.

В редакцию «Нового Дня» обратилась читательница с просьбой выяснить, как управлять электросамокатом, чтобы не нарваться на штраф, нужно ли получать водительские права и где ездить: по тротуарам или проезжей части.

Старший инспектор отдела пропаганды ГИБДД Наталья Лесникова рассказала «Новому Дню», что обычные электросамокаты не являются транспортным средством. По действующему законодательству они считаются средствами индивидуальной мобильности, как и ролики, скейтборды, гироскутеры и другие. Те, кто передвигается при помощи таких средств, считаются пешеходами.

Однако некоторые электросамокаты или электроскейтборды имеют мощность больше 250 ватт и могут развивать скорость свыше 50 км/ч. В этом случае они считаются мототранспортным средством, как скутеры и мопеды, и для их управления нужны права категории М (как для мопедов) или А (как для мотоциклов). Но ставить такие средства на учет в Госавтоинспекции не нужно.

Как сообщила «Новому Дню» Наталья Лесникова, дорожно-транспортные происшествия с электросамокатами происходят в Екатеринбурге с начала апреля. Взрослые, как и дети, переезжают на самокатах дорогу и сталкиваются с машинами. Часто пешеходы на электросамокатах сами нарушают ПДД, а иногда ездят и пьяными, не беспокоясь о том, что могут кого-нибудь сбить.

Госавтоинспекция напоминает, что всем, кто передвигается на средствах индивидуальной мобильности, необходимо помнить о правилах безопасности: кататься там, где нет движения транспорта, носить средства защиты и светоотражатели. Выезжать на проезжую часть на таких устройствах нельзя, их нужно перевозить, спешившись. К особому вниманию Госавтоинспекция призывает родителей детей, которые катаются на электросамокатах.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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