Солнечное затмение 10 июня: где и как наблюдать в Екатеринбурге

Через неделю в Екатеринбурге можно будет увидеть частную фазу солнечного затмения. Днем 10 июня Луна пройдет по диску Солнца, закрыв его примерно на четверть. В этот момент небо останется светлым, на нем не будет видно звезд, но естественное освещение на улице немного потускнеет.

Это астрономическое явление называется кольцеобразное солнечное затмение. Поскольку Луна будет находиться на большом удалении от Земли, ее тень не сможет полностью закрыть Солнце. Лучшие условия для наблюдения сложатся в Гренландии, на севере Канады и на северо-востоке Якутии. На остальной территории России будут видны только частные фазы. В Екатеринбурге затмение начнется в 15:49, достигнет максимальной фазы (24%) в 16:53 и завершится в 17:53. Анимацию этого события можно посмотреть здесь.

В момент затмения Солнце будет находиться в западной части неба. Для наблюдения лучше всего заранее купить самый плотный светофильтр для сварочного аппарата, советуют астрономы. Также можно приобрести специальные очки в оптике. Смотреть на Солнце через обычные солнцезащитные очки категорически нельзя, это приведет к серьезным повреждениям глаз.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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