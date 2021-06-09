Екатеринбург завтра увидит солнечное затмение. Как безопасно наблюдать за светилом

Завтра днем уральцы смогут наблюдать солнечное затмение. Правда, только в частной фазе – Луна заслонит диск Солнца примерно на четверть. Как ранее писал «Новый День», в Екатеринбурге зрелищное астрономическое явление продлится с 15:49 до 17:53. Визуально максимум затмения будет виден в 16:53, когда Луна закроет Солнце на 24%. В это время естественное освещение на улице станет чуть более тусклым, чем обычно.

Астрономы предупреждают, что смотреть на Солнце можно только через защитный фильтр, чтобы не травмировать глаза. Специальные очки для наблюдения за светилом можно приобрести в оптике или заказать в интернет-магазине. Адекватной заменой фильтра послужат обычные очки сварщика.

«Кустарные» способы наблюдения – через закопченное стекло, CD-диск или несколько солнцезащитных очков – не уберегут глаза от опасного излучения. Большее надежную защиту смогут обеспечить рентгеновский снимок, засвеченная фотопленка и магнитная пленка из компьютерной дискеты, но и тут мнения экспертов расходятся.

Пожалуй, один из самых безопасных способов – наблюдать за солнечным затмением методом камеры обскура. Для этого понадобится обычная картонная коробка. С одной стороны необходимо вырезать отверстие, заклеить его фольгой и сделать маленькое отверстие диаметром 2-3 миллиметра. На противоположной стороне коробки положить лист белой бумаги. В боковой стенке прорезается отверстие для наблюдателя. Если направить солнечный луч в маленькое отверстие, то на листе бумаге появится проекция, и будет видно, как Луна закрывает диск Солнца.

Кроме того, наблюдать солнечное затмение можно будет в режиме онлайн – Московский планетарий организует трансляцию на своем YouTube-канале. Она начнется в 15:00 по уральскому времени и продлится два часа. Одновременно можно будет прослушать лекцию научного сотрудника МГУ Алексея Осокина о Солнце и затмении.

Кстати, в 2021 году произойдет только два солнечных затмения. Второе будет полным и случится 4 декабря, но полная фаза будет видна только на территории Антарктики.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 09.06.21

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