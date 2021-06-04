Екатеринбуржцы выступили против строительства логопарка вблизи Шарташа: «Это обернется экологической катастрофой» (ФОТО, ВИДЕО)

Жители микрорайона Калиновский выступили против строительства транспортно-логистического центра «Уральский» у восточного берега Шарташа. В четверг, 3 июня, они подали более 600 обращений в департамент архитектуры горадминистрации с бескомпромиссным предложением отменить строительство вообще. Калиновцы крайне обеспокоены тем, что будущая застройка грозит району вымиранием: жилые дома окажутся в непосредственной близости от промзоны, сам объект, который предполагает серьезную транспортную нагрузку, по мненю жителей, нанесет вред экологии Шарташа и окрестностей. Заверения гендиректора компании-застройщика ООО «Екатеринбургский транспортный терминал» Сергея Кирсанова об экологичности проекта звучат для местных жителей неубедительно. «Это будет катастрофа», – считают они. Почему жители против – смотрите на видео.

Жители против строительства логистического центра

Согласно Генплану, на этой территории должен был расположиться жилой район Северный Шарташ, но в конце 2020 года администрация решила изменить назначение участка и разместить здесь транспортно-логистический центр. Соответствующее постановление №2310 11 ноября 2020 года подписал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

На упомянутых в постановлении участках планируют построить железнодорожные пути и объекты инженерной инфраструктуры. Также будут реконструировать улицу Мурзинскую в Калиновке.

Общественные обсуждения закончатся 15 июня. Но застройщики уже начали действовать, не дожидаясь формальных разрешений. В конце марта здесь вырубили деревья и завезли технику. Возмущение местных жителей заставило застройщика приостановить работы, а люди стали пытаться отменить угрожающую Шарташу стройку.

Как мы писали выше, проектом застройки займётся ООО «Екатеринбургский транспортный терминал» (гендиректор Сергей Кирсанов). Представлял проект ТЛЦ «Уральский» на совещании с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым председатель совета директоров Александр Кахидзе. Он также является учредителем ООО «ЕТТ» на пару с ООО «Тандем».

«Новый День» будет следить за развитием событий.

Екатеринбург, София Шаповалова, Александр Погольский, Всеволод Пономарев, Антон Отман

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