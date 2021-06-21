Екатеринбуржцы попросили президента остановить строительство логопарка

Жители микрорайона Калиновский в Екатеринбурге вышли на акцию против строительства ТЛЦ «Уральский» и обратились к Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на конфликт вокруг истории с застройкой. Люди просят остановить реализацию проекта, иначе для данной территории все может обернуться, по их мнению, экологической катастрофой.

Как уже сообщал «Новый День», жители Калиновки крайне обеспокоены тем, что будущая застройка грозит району вымиранием: жилые дома окажутся в непосредственной близости от промзоны, сам объект, который предполагает серьезную транспортную нагрузку, по мнению жителей, нанесет вред природе Шарташа и окрестностей. Заверения гендиректора компании-застройщика ООО «Екатеринбургский транспортный терминал» Сергея Кирсанова об экологичности проекта звучат для местных жителей неубедительно. «Это будет катастрофа», – все равно считают они.

Екатеринбург, София Шаповалова, Александр Погольский

Екатеринбург. Другие новости 21.06.21

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