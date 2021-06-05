Синоптики предупредили о смоге и чрезвычайной пожарной опасности

Специалисты Уралгидрометцентра выпустили сразу два предупреждения: об атмосферном загрязнении и метеорологическое.

Как сообщается на сайте учреждения, с 20 часов 4 июня в Свердловской области сложились метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявлены НМУ первой степени опасности. Ожидается, что смог рассеется не раньше 20 часов 7 июня.

Кроме того, 5-7 июня местами в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале). Сегодня в Свердловской области ожидается до +27, завтра – до +30. В понедельник пройдут дожди и грозы, температура воздуха понизится.

Напомним, 28 мая в Свердловской области полностью запретили посещение лесов. Запрет действует до 10 июня. «В связи с введением особого противопожарного режима установить по 10 июня 2021 года ограничение пребывания граждан и въезда транспортных средств в леса, расположенные на землях лесного фонда на территории Свердловской области и леса, находящиеся в государственной собственности Свердловской области», – говорится в документе, подписанном губернатором Куйвашевым.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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