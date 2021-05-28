Куйвашев запретил уральцам ходить в лес

В Свердловской области полностью запретили посещение лесов. Сегодня соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев. Запрет действует с 28 мая по 10 июня.

«В связи с введением особого противопожарного режима установить по 10 июня 2021 года ограничение пребывания граждан и въезда транспортных средств в леса, расположенные на землях лесного фонда на территории Свердловской области и леса, находящиеся в государственной собственности Свердловской области», – говорится в документе.

Исключение сделано для предпринимателей, которым необходимо быть в лесу в связи с работой.

О том, что власти Среднего Урала хотят запретить жителям посещать леса, стало известно на прошлой неделе, об этом сообщал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов. Из-за аномальной для мая жары случилось много лесных пожаров. На сегодняшний день действующих лесных пожаров нет – впрочем, и жара отступила. Но выходные, по данным синоптиков, будут весьма жаркими: в Екатеринбурге ожидается около 28-29 градусов тепла. Затем снова похолодает и всю неделю будет держаться не выше 18 градусов.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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