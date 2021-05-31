В Свердловской области остался один крупный лесной пожар

К началу сегодняшнего дня в Свердловской области сохраняется один крупный лесной пожар. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», горит 23 га леса, накануне шли работы по тушению.

Добавим, до 10 июня губернатор Свердловской области запретил уральцам посещать леса – из-за высокой пожарной опасности. В регионе стояла аномальная жара, теперь же начались дожди.

Самая тяжелая ситуация с лесными пожарами наблюдается в соседнем регионе – Тюменская область сейчас единственный регион, где введен режим ЧС. Там горит 1725 га леса, действуют 23 лесных пожара.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 31.05.21

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