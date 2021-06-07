На Урале снова продлили режим чрезвычайной пожарной опасности

В Свердловской области продлили до 9 июня режим чрезвычайной пожарной опасности, сообщили в Уральском управлении по гидрометеорологии. В эти дни горимость леса будет оцениваться как IV и V класс по региональной шкале.

Как уже сообщал «Новый День», в Свердловской области до 10 июня включительно действует указ губернатора региона Евгения Куйвашева о запрете посещения лесов. Документ ограничивает пребывание граждан и въезда транспортных средств в леса, расположенные на землях лесного фонда на территории Свердловской области и леса, находящиеся в государственной собственности Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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