На Урале сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Специалисты Уральского управления по метеорологии продлили предупреждение о пожарной опасности в регионе. В ближайшие 3-4 дня на Урале сохранится высокая, а местами и чрезвычайная, пожарная опасность – IV и V класс горимости леса по региональной шкале.

В числе потенциально опасных зон – Пермский край, Челябинская и Свердловская области. Напомним, на Среднем Урале действует указ губернатора региона Евгения Куйвашева о запрете посещения лесов. Документ ограничивает пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, расположенные на землях лесного фонда на территории Свердловской области и леса, находящиеся в государственной собственности Свердловской области, до 10 июня включительно.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 04.06.21

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