В Екатеринбурге на три месяца закрыли движение троллейбуса № 4

С сегодняшнего дня, 5 июня, и до 16 сентября в Екатеринбурге будет закрыто движение троллейбусного маршрута № 4, который ходил от станции метро «Динамо» до улицы Сулимова.

Как сообщили в трамвайно-троллейбусном управлении, это делается для проведения работ по модернизации тепловых сетей на улице Советской.

Напомним, в середине мая замглавы Екатеринбурга Владимир Гейко обещал, что летние ремонтные работы на коммунальных сетях заметят жители всех районов города. В планах администрации – отремонтировать 70 км теплосетей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 05.06.21

Обвиняемый в убийстве пермской туристки заключен под стражу. / За сутки на Среднем Урале умерли 13 больных коронавирусом. / Арест химмашевского стрелка, новые назначения и конфликт из-за стройки: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»