Рост на 10% количества тяжелых больных Covid-19 на аппаратах ИВЛ в оперштабе назвали нормой

В Свердловской области более чем на 10% увеличилось количество тяжелых больных коронавирусом, которые нуждаются в искусственной вентиляции легких. По данным статистики, в середине мая таких пациентов в ковидариях было 85-90, на прошлой неделе их количество доходило до 106. В оперштабе считают, что это норма и никак не характеризует ситуацию с заболеваемостью в целом.

По статистике, которую ежедневно публикует оперштаб Свердловской области, в конце апреля число тяжелых больных на аппаратах ИВЛ составляло в среднем 80-90 человек в сутки. В начале мая показатели начали расти – таких пациентов в клиниках области стало стабильно более 90. Но самый заметный скачок произошел в конце мая – начале июня. 23-25 мая на ИВЛ были 86-90 человек, 26 мая – 93 человека, 27 мая – 101 человек, 28-го – 105. 30 и 31 мая было зарегистрировано максимальное за последние месяцы количество больных с серьезными проблемами с дыханием – 106. Затем показатели начали снижаться – сначала до 100 человек, сейчас регистрируются средние для последних месяцев 93 человека на ИВЛ в сутки.

«Новый День» еще в начале июня направлял в оперштаб запрос с просьбой прокомментировать сложившуюся тенденцию: с чем врачи связывают рост числа пациентов на ИВЛ? Люди какой возрастной категории, с какими хроническими заболеваниями находятся чаще всего на аппаратах? Ответ оперштаб дал только сегодня, когда число тяжелых больных начало снижаться.

«Как отмечают специалисты, данные колебания в 10% являются нормальными для статистики реанимационных работ. Данный вид помощи не имеет закономерности. Эти цифры не отражают ситуацию, связанную с ухудшением или улучшением общей эпидситуации», – прокомментировали в оперштабе.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 07.06.21

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