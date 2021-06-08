Креков: подростки стали чаще болеть коронавирусом

С начала лета возросло давление внешних обстоятельств, которые мешают дальнейшему снижению заболеваемости коронавирусом в Свердловской области. Об этом заявил сегодня на брифинге заместитель губернатора Павел Креков.

Среди факторов риска Креков назвал мероприятия в школах, дошкольных учреждениях, теплую погоду. «Люди встречаются, общаются, иногда не соблюдая масочный режим. Это дополнительные риски, мы на протяжении последней недели чувствовали определенное давление этих рисков, которое смягчалось теми сотнями тысяч человек, которые прошли вакцинацию или имеют антитела, – заявил Креков. – Но из зоны безусловного снижения мы вышли на плато».

Павел Креков также отметил изменения в структуре заболевших: наблюдается некоторый рост заболеваемости среди подростков. «Мы не вакцинируем лиц младше 18 лет. Как правило, подростки переносят заболевание легко, но есть увеличение», – сказал он. Также, по его словам, не становится больше тяжелых форм заболевания. «Сегодня не растет число больных в стационарах, есть рост среди амбулаторных, то есть легкие формы преобладают», – заверил он.

Как уже писал «Новый День», в конце мая – начале июня в регионе произошел скачок количества больных, находящихся на ИВЛ. 30 и 31 мая было зарегистрировано максимальное за последние месяцы число больных с серьезными проблемами с дыханием – 106. Затем показатели начали снижаться – сначала до 100 человек, сейчас регистрируются средние для последних месяцев 93 человека на ИВЛ в сутки. В штабе эту динамику сочли нормальной: «Как отмечают специалисты, данные колебания в 10% являются нормальными для статистики реанимационных работ. Данный вид помощи не имеет закономерности. Эти цифры не отражают ситуацию, связанную с ухудшением или улучшением общей эпидситуации», – прокомментировали в оперштабе.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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