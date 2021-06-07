В УрФУ перед экзаменом умер студент

Сегодня днем в УрФУ прямо перед экзаменом скончался студент.

В пресс-центре университета сообщили, что студенту первого курса магистратуры физико-технического факультета стало плохо перед экзаменом, он не смог дойти до аудитории. Первая медицинская помощь была оказана, однако студент умер до прибытия врачей.

Университет выражает соболезнования родным, близким и сокурсникам.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 07.06.21

Участники проекта «Последний рубеж» ищут родственников свердловчан, павших в битве за Кавказ. / Рост на 10% количества тяжелых больных Covid-19 на аппаратах ИВЛ в оперштабе назвали нормой. / Полиция выходит в рейды – будут ловить самокатчиков и велосипедистов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»