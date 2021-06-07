У студента, который скончался перед экзаменом, были аллергия и непереносимость жары

Студент Уральского федерального университета, скончавшийся перед экзаменом, не имел явных проблем со здоровьем, но не дождался скорой помощи, которая ехала около 20 минут.

Сокурсники молодого человека рассказали корреспонденту «Нового Дня», что тот плохо переносил жару, вдобавок к этому у него была респираторная аллергия. Эти два фактора и могли повлечь летальный исход.

Студент перед экзаменом почувствовал себя плохо и упал. Сокурсники предположили, что причиной смерти мог стать эпилептический припадок, однако официального подтверждения этой информации нет.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 07.06.21

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