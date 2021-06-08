Путин наградил Чернецкого орденом Александра Невского

Президент Владимир Путин наградил члена Совета Федерации, бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого орденом Александра Невского.

В президентском указе говорится, что награда вручается «За большой вклад в развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу». Тем же орденом и с точно такой же формулировкой награждены еще несколько сенаторов.

Напомним, полномочия Аркадия Чернецкого истекают одновременно с полномочиями действующего созыва заксо, который и направил его в Совфед, – в сентябре. В праймериз «Единой России» Чернецкий не участвовал, но окончательные списки участников выборов будут утверждены на региональной конференции партии 19 июня. Сам Чернецкий не так давно заявил на встрече с горожанами, что готов и дальше работать в Совете Федерации. «Я пришёл к губернатору и сказал: «Я понимаю, что у меня возраст, что у меня уже два сенаторских срока за спиной, но если я нужен – я готов». Мне сказали: «Ты нужен», и я ответил: «Я готов», – заявил Аркадий Чернецкий.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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