Чернецкий о новом сроке в СФ: «Мне сказали – я нужен. Я готов»

Сенатор Совета Федерации от свердловского заксобрания Аркадий Чернецкий намерен претендовать на новый срок полномочий. Об этом он сообщил сегодня на встрече с екатеринбуржцами в городском библиотечном центре.

«Я пришёл к губернатору и сказал: «Я понимаю, что у меня возраст, что у меня уже два сенаторских срока за спиной, но если я нужен – я готов». Мне сказали – «Ты нужен», и я ответил: «Я готов», – заявил Аркадий Чернецкий.

Напомним, Чернецкий избирался сенатором от законодательной власти Свердловской области дважды, первый раз – сразу после того, как покинул пост главы Екатеринбурга в 2010 году, второй раз – в 2016 году. Его нынешний срок полномочий истекает в сентябре 2021 года.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 28.04.21

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