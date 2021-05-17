Бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий пропустит праймериз ЕР: итоги выдвижения

Свердловский исполком «Единой России» завершил прием документов от желающих принять участие в праймериз для выборов в Госдуму и заксобрание области. Всего подано 646 заявлений. Некоторые кандидаты, например, вице-губернатор Сергей Бидонько и депутат Госдумы Сергей Чепиков, заявились и в Госдуму, и в заксо.

Не стал подавать заявку на участие в праймериз сенатор Совета Федерации Аркадий Чернецкий. Однако это не значит, что он не будет участвовать в выборах в заксо и пытаться продлить свои полномочия еще на один срок. Существует альтернативный способ попасть в первую партийную тройку – через решение областной партийной конференции, которая состоится, скорее всего, в первые дни июня. Добавим, чтобы вновь стать сенатором от законодательного органа Свердловской области, Чернецкий сначала должен быть избран в заксо, а затем коллеги-депутаты должны большинством голосов делегировать его в Москву. Недавно на встрече с екатеринбуржцами Аркадий Михайлович заявил, что если он нужен области – «он готов».

Не будут участвовать в праймериз несколько действующих депутатов-единороссов: из Госдумы – тагильчанин Алексей Балыбердин, из заксо – Олег Исаков (Алапаевский округ), Владимир Власов (Асбест), Анатолий Никифоров (Верх-Исетский округ Екатеринбурга), Анатолий Марчевский (Ленинский округ Екатеринбурга), Владимир Никитин (Кировградский округ), Алексей Кушнарев (Нижний Тагил), Андрей Гориславцев (Сысерть).

Напомним, среди кандидатов – довольно много крупных чиновников. На праймериз в Госдуму выдвинулся сам губернатор Евгений Куйвашев и его зам по внутренней политике Сергей Бидонько. В праймериз по заксо будут участвовать заместители губернатора Алексей Шмыков (Каменск-Уральский округ) и Азат Салихов (Красноуфимский округ). По тому же Красноуфимскому округу в составе партийного списка выдвинулся министр образования Юрий Биктуганов, в Дзержинском округе Нижнего Тагила – замминистра физкультуры и спорта Александр Маслов. Алапаевский список партии решил поддержать депутат Госдумы Сергей Чепиков, который одновременно выдвинулся по Березовскому округу Госдумы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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