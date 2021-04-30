Мэры, вице-губернаторы, чемпионы и министр: кто пошел на праймериз ЕР в заксо

Прием документов от желающих участвовать в праймериз ЕР для отбора кандидатов в заксо продлили до 14 мая, но в списке уже несколько сотен претендентов. И среди них – достаточно много статусных фигур, занимающих высокие должности. «Новый День» решил сделать обзор участников, о которых известно на 30 апреля.

Из 25 действующих депутатов-одномандатников зарегистрировались на праймериз 18. Уже точно известно, что не планируют участвовать в выборах директор цирка Анатолий Марчевский (Ленинский округ Екатеринбурга) и бывший топ-менеджер Евраза Алексей Кушнарев (Тагилстроевский округ Нижнего Тагила). По данным «Нового Дня», скорее всего, не пойдут на выборы Олег Исаков (Алапаевский округ), Владимир Власов (Асбестовский округ), Анатолий Никифоров (Верх-Исетский округ), Владимир Никитин (Кировградский округ) и Андрей Гориславцев (Сысертский округ). Оперативно связаться с ними не удалось.

По состоянию на 30 апреля на праймериз по партийному списку заявились три замгубернатора: Сергей Бидонько (Краснотурьинский округ), Алексей Шмыков (Каменск-Уральский округ) и Азат Салихов (Красноуфимский округ). По тому же Красноуфимскому округу в составе партийного списка выдвинулся министр образования Юрий Биктуганов, в Дзержинском округе Нижнего Тагила – замминистра физкультуры и спорта Александр Маслов. Алапаевский список партии решил поддержать депутат Госдумы Сергей Чепиков, который одновременно выдвинулся по Березовскому округу Госдумы. Кстати, он не единственный олимпийский чемпион, который участвует в праймериз: в Верх-Исетском округе выдвинулся Игорь Малков, чемпион XIV Зимних Олимпийских игр в Сараево (1984 год) по конькобежному спорту на дистанции 10 тысяч метров. Еще один известный спортсмен – гонщик Сергей Карякин, он идет в заксо по Сысертскому округу.

Встречаются среди кандидатов также мэры и бывшие мэры. Например, в Алапаевском округе выдвинулся глава МО Алапаевское Константин Деев; в Богдановичском – бывший мэр Владимир Москвин; в Верхнепышминском – мэр Берёзовского Евгений Писцов, в Октябрьском округе Екатеринбурга – замглавы Дегтярска Виктор Солдатов; в своей вотчине – сразу два мэра Ирбита: бывший (Геннадий Агафонов) и действующий (Николай Юдин); в Кировградском – мэр Александр Оськин; в Краснотурьинском – глава Волчанска Александр Вервейн; в Тагилстроевском округе Нижнего Тагила – бывшая глава Нижней Салды Елена Матвеева; в Ревдинском округе – бывший глава Полевского Александр Ковалев; в Серовском – глава Новой Ляли Сергей Бондаренко; в Сысертском – мэр Дмитрий Нисковских. Спикер ЕГД Игорь Володин выдвинулся по списку Орджоникидзевского округа. Отметим, что все они идут на праймериз по спискам, чтобы не составлять конкуренцию действующим депутатам-одномандатникам.

Достаточно широко представлены промышленные группы и крупный бизнес. Например, по Верхнепышминскому округу выдвинулся пиарщик УГМК Алексей Свалов; в Краснотурьинском округе идут на праймериз представители СУБРа; в Красноуральском и Тагилстроевском – Евраза, в Дзержинском округе Нижнего Тагила – УВЗ. В Кировградском округе выдвинулся гендиректор УЭХК Александр Белоусов. В Богдановичском округе намерен избраться председатель совета директоров компании «Молочный кит» Сергей Майзель.

Свои нынешние места намерены сохранить 18 депутатов-одномандатников. Это Илья Гаффнер (Белоярский округ), которому на праймериз придется бороться с другим действующим депутатом – бывшим коммунистом Вячеславом Вегнером; Людмила Бабушкина (которой решил составить конкуренцию депутат Алексей Коробейников); Вячеслав Брозовский (Верхнепышминский округ); Валентин Лаппо (Железнодорожный район), Михаил Клименко (Кировский район); Евгений Зяблицев (Октябрьский район); Владимир Смирнов (Орджоникидзевский район); Валерий Савельев (Чкаловский район); Виктор Шептий (Ирбитский округ); Виктор Якимов (Каменск-Уральский округ); Петр Соколюк (Краснотурьинский округ); Сергей Никонов (Красноуральский округ); Альберт Абзалов (Красноуфимский округ); Владимир Рощупкин (Дзержинский район Нижнего Тагила); Вячеслав Погудин (Ленинский район Нижнего Тагила); Алексей Дронов (Первоуральский округ); Александр Серебренников (Ревдинский округ); Дмитрий Жуков (Серовский округ).

Отдельно стоит сказать об участниках праймериз внекоторых округах, где не собираются продолжать карьеру действующие депутаты. В Асбестовском на праймериз заявились бывший либерал-демократ Михаил Зубарев и единоросс Виталий Крупин, оба – действующие депутаты-списочники. В Алапаевском выдвинулся помощник депутата Госдумы Максима Иванова Владимир Афонин. В Верх-Исетском округе выдвинулся депутат ЕГД Сергей Мелёхин, который долгое время был помощником депутата заксо Анатолия Никифорова. На мандат Анатолия Марчевского в Ленинском округе претендует вице-спикер заксо Виктор Маслаков, в партийном списке округа – депутат ЕГД Николай Смирнягин и вице-мэр Екатеринбурга Дмитрий Ноженко. Депутатом от Тагилстроевского округа вместо Кушнарева может стать Владимир Радаев – ныне депутат-списочник.

Также среди участников праймериз – достаточно много врачей, руководителей образовательных, культурных и спортивных учреждений, предпринимателей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 30.04.21

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