Вместо игроманов трейдеры. Как лохотронщики делают деньги под носом у полиции и властей (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге стали появляться будки т. н. электронной торговой системы фирмы InterTrade. Это, ларьки, в которых, как следует из названия, начинающие трейдеры могут попробовать свои силы в торговле на бирже. Правда, инвесторам с района, судя по всему, не светит никаких выплат и прибылей, поскольку «электронная торговая система» не очень-то отличается от игрового автомата – в том смысле, что получить в будке деньги довольно сложно, а вот расстаться с теми, что есть, – легче легкого.

Лохотроны возвращаются

О системе InterTrade на специализированных сайтах, посвященных трейдингу, довольно много информации. Некоторые из интернет-ресурсов называют компанию мошеннической – помимо офлайн-будок, у «трейдеров» есть еще и онлайн-схемы, в которых люди «инвестируют» в акции с якобы гарантированным доходом, но в итоге остаются ни с чем.

Прежде автоматы электронной торговой системы появлялись, в основном, в отдаленных районах Екатеринбурга и, как правило, внутри магазинов. Теперь же будки, т.н. ромашки (играть «на бирже» могут сразу несколько человек у одного автомата), стали появляться практически в центре города. Одну из таких поставили на пересечении улиц Шейнкмана и Большакова. По словам местных жителей, с которыми удалось поговорить съемочной группе «Нового Дня», будка появилась около месяца назад. Говорить о ней что-либо на камеру люди отказываются. Говорят, убьют хозяева трейдерского лохотрона.

Общественник Дмитрий Чукреев, который борется в Екатеринбурге с нелегальным игорным бизнесом, рассказал, что с такими будками есть сложности. «Полиция изымала подобное оборудование, жду экспертизы, но та показывает, что это не игровые автоматы, то есть по факту эти будки легальны. Группа депутатов от «Единой России» пыталась провести поправки, которые урегулировали бы работу такого оборудования, но не нашли поддержки у коллег из парламента», – сообщил он «Новому Дню».

В администрации Екатеринбурга, которая последние несколько лет придерживается курса на ликвидацию нестационарных объектов торговли, сообщили, что установку трейдерских будок с чиновниками никто не согласовывал. «Такие объекты запрещены. Он будет демонтирован», – пообещали в мэрии корреспонденту «Нового Дня».

В ратуше говорят, что в год демонтируют 3-5 таких автоматов. Их, как и нелегально установленные ларьки, свозят на площадки, определенные под незаконные объекты нестационарный торговли. Правда, пока будка на Шейнкмана – Большакова все еще стоит на своем месте.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Александр Погольский, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 08.06.21

Путин наградил Чернецкого орденом Александра Невского. / Дефицит бюджета Екатеринбурга снова превысил допустимый лимит. / Больным Covid-19 больше не дают постановление об изоляции. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»