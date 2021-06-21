После публикации «Нового Дня» в центре Екатеринбурга снесли будку-лохотрон (ВИДЕО)

Будку-лохотрон, маскирующуюся под трейдинговую систему, убрали с перекрестка улиц Шейнкмана и Большакова после публикации «Нового Дня». До этого она простояла почти месяц, привлекая местных игроманов. В администрации города обещали демонтировать аппарат, и действительно сделали это спустя некоторое время после запроса агентства.

Будка-лохотрон исчезла

В мэрии ранее поясняли, что такие будки убирают как и незаконно установленные нестационарные объекты торговли – ларьки и киоски. В год «трейдеры» лишаются 2-3 своих устройств, которые увозят в специальное место хранения.

При этом собственно автоматы не под запретом – экспертиза не показывает в них признаков нелегальных игровых устройств, которые попадают под закон об игорном бизнесе.

Было

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