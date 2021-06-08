За сутки в Екатеринбурге произошло 64 пожара

Теплая погода и тополиный пух продолжают осложнять жизнь пожарным. По данным МЧС, за минувшие сутки в Свердловской области потушили 244 техногенных пожара. В том числе 64 возгорания было зарегистрировано в Екатеринбурге, 52 – в Каменске-Уральском, 17 – в Нижнем Тагиле.

Основная причина увеличения числа вызовов службы 101 – случаи поджога тополиного пуха. Причем, как рассказывают горожане, этим опасным занятием балуются не только дети, но и взрослые люди. Напомним, в воскресенье пожарные совершили более сотни выездов только в Екатеринбурге. Как сообщал «Новый День», из-за поджога тополиного пуха случился пожар в парке Маяковского. Общая площадь возгорания составила один гектар, огонь тушили больше двух часов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 08.06.21

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