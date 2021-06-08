Пьяный мужчина устроил стрельбу на Эльмаше

Сегодня днем произошел конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один из них пострадал.

Как рассказала «Новому Дню» очевидица произошедшего, один мужчина бежал за другим во дворе дома № 77 на улице Старых Большевиков. Затем у всех на виду он вытащил какое-то огнестрельное оружие и выстрелил в свою жертву. По мнению очевидицы, нападавший попал в область голени. Прохожие вызвали полицию и скорую.

Как сообщили «Новому Дню» в УМВД по Екатеринбургу, около 15:00 в отдел полиции №14 поступило сообщение о конфликте между гражданами. Полиция задержала нетрезвого мужчину, и сейчас выясняет обстоятельства произошедшего.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 08.06.21

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