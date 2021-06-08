Очевидцы: стрелявший на Эльмаше был «под кайфом»

Мужчина, устроивший стрельбу на Эльмаше, задержан.

Корреспондент «Нового Дня» на месте событий выяснил некоторые обстоятельства происшествия у очевидцев. Конфликт произошел из-за того, что двое водителей не поделили дорогу: один выезжал со стоянки, а второй ехал по двору. Вскоре началась драка, а затем один из конфликтующих достал травматический пистолет и выстрелил обидчику в живот и в ногу. Очевидцы вызвали скорую и полицию.

По словам свидетелей, стрелявший был в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УМВД по Свердловской области, на данный момент устанавливаются обстоятельства инцидента.

Как ранее писал «Новый День», во дворе на Старых Большевиков, 77, произошел конфликт, мужчина открыл стрельбу, пострадал один человек.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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