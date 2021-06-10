Эксперт: Путин дал самое страшное интервью за все время, что мы его знаем

Показанное накануне по центральному телевидению интервью президента Владимира Путина вызвало бурную реакцию, в том числе за рубежом. Путин рассказал о красных линиях в российских отношениях с Западом, о том, какую роль играет Киев, и как все это может сказаться на простых людях. За этим разговором следили и на самой Украине.

Политтехнолог Андрей Перла назвал это интервью президента «самым страшным» за 21 год:

«Вот что я думаю про вчерашнее вечернее интервью Владимира Путина: опасность войны не является гипотетической. Есть реальная опасность большой войны. Встреча с Байденом через неделю – встреча лидеров стран, которые могут вступить в войну на уничтожение в любой момент. И действия одной из этих стран, США, каждый день делают опасность все ближе и реальнее. Это будут переговоры типа: вы понимаете, до чего уже дело дошло? Отступитесь. Может быть, другого шанса уже не будет. Про это часть интервью о красных линиях. Так мыслит сегодня президент России – война на пороге. Он поэтому и не говорит этого слова вслух, только «красные линии».

Вторая часть интервью – про Украину. И тут видно, что ему уже не удается сдерживаться. Он уже не подбирает слов. Он прямо говорит: это гитлеровцы. Они делят людей по размерам черепов. Он напоминает Зеленскому про то, что тот – еврей. Это последний аргумент: вспомни Бабий Яр и спроси себя, кто ты есть и что ты делаешь. Может быть, ещё не поздно остановиться.

Это самое страшное интервью Путина за 21 год. За все время, что мы знаем Путина».

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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